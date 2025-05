Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues protagonizaram um momento de emoção no Domingão do Huck, veiculado no último domingo (25/5). Os dois se conheceram em 2016, começaram a namorar pouco tempo depois e se casaram em maio de 2018.

Durante o evento do cantor Roberto Leal, Nóbrega e Renata passaram a conversar. Na ocasião, o apresentador acreditou que ela estivesse com o namorado, mas, na verdade, o rapaz era o filho dela. Os dois assumiram o relacionamento pouco tempo depois e subiram ao altar em 2018.

Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues comemoraram sete anos de casados no último final de semana

Eles passaram o momento especial em Gramado, no Rio Grande do Sul

Saiba detalhes do casamento de Carlos Alberto de Nóbrega e Renata

Renata Domingues e Carlos Alberto de Nóbrega posam juntos e sorridentes para as redes sociais

Renata Domingues e Carlos Alberto de Nóbrega posam abraçadinhos

Eles comemoraram os sete anos de casados com uma viagem a Gramado (RS), no último final de semana. “Para festejar o dia do nosso casamento, o melhor presente que nos demos foi passar 4 dias em um dos melhores e mais luxuosos hoteis do Brasil, em Gramado. Que venham mais 7 anos de muito amor”, declarou ele.

Durante o programa, o ator comentou sobre o amor que recebe da esposa e destacou o fato de ela “não ter vergonha de ter se casado e viver com um homem de 89 anos”. Ao todo, eles tem 42 anos de diferença.