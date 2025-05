Saiba quem era Dorinha Duval, atriz que morreu aos 96 anos

Morreu nesta quarta-feira (21/5) a atriz e cantora Dorinha Duval, aos 96 anos. Ela ficou imortalizada por dar vida a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo além de se destacar na apresentações de programas e atuações em grandes novelas.

Dorinha Duval era o nome artístico de Dorah Teixeira. Ela nasceu em 1929 em São Paulo e fez muito sucesso na TV em várias funções. Trabalhou como vedete, bailarina e cantora até conquistar o espaço na televisão brasileira.

Ao longo da carreira, esteve a frente de programas humorísticos na TV Tupi, TV Excelsior e TV Rio entre as décadas de 50 e 60. Ela também ficou conhecida por ser a interprete da Cuca, na primeira versão do O Sítio do Picapau Amarelo, em 1977. Nas novelas também atuou em Irmãos Coragem, O Bem-Amado, Maria, Maria e Selva de Pedra.

A atriz se afastou da TV no início dos anos 1980, após ser condenada a seis anos de prisão pelo assassinato de Paulo Sérgio Alcântara, com quem estava casada havia seis anos. A atriz cumpriu oito meses de prisão em regime semiaberto. Desde 1987, passou a se dedicar às artes plásticas, em especial à escultura.