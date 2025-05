Saiba reação de Paolla Oliveira com Virginia Fonseca na Grande Rio

A Acadêmicos da Grande Rio anunciou Virginia Fonseca como rainha de bateria para o Carnaval 2026. A influenciadora vai substituir Paolla Oliveira, que ficou no posto durante sete anos. A atriz, entretanto, ficou feliz com a nova contratação da agremiação. Quem revelou a informação foi David Brazil.

“Não sei se já teve essa pergunta: ‘E a Paolla?’. Antes de tudo, nós falamos com a Paolla, a gente mandou mensagem e a Paolla só falou: ‘Bom, amor, eu estou feliz, se a escola está feliz, se o Jayder está feliz, então vamos para cima! Eu vou estar lá junto, maravilhosa sempre, eu sou Grande Rio, meu coração é Grande Rio e a minha alma é Grande Rio’”, declarou, em entrevista ao Portal LeoDias.

O influenciador ainda comentou sobre a repercussão na internet e fez uma promessa. “Antes de concluir, David Brazil voltou a surpreender com uma promessa. “Se vocês estão achando aqui um vuco-vuco, aguardem na coroação a Paolla passando para ela a coroa. Vocês querem confusão? Vocês querem quebrar a internet? A internet vai ser estraçalhada”, completou.

Brazil aproveitou para mandar uma mensagem para quem não gostou da novidade e aproveitou para exaltar a força de Virginia na web. “Para quem está achando ruim, é bom que ela vai trazer essa juventude, um novo público para o samba, essa galera do TikTok. É uma inovação, é coisa boa e tem que girar”, disse.

Ele comentou que foi o responsável por fazer a ponte entre a escola e Virginia. “Eu fui o mensageiro das duas com o Jayder e com a diretoria. E aí eu falei: ‘Vocês querem Virgínia? Então, eu vou lá…’. Eu só falei, e ela meio com medinho, e eu: ‘Já dei o recado… Você tem que estar disposta, tem que estar preparada para hater, porque isso você sabe muito bem que tem um povo que só quer… entendeu?’”, pontuou.