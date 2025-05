sbt-precisa-buscar-novos-caminhos-para-suas-novelas

A Globo, em cada um dos seus principais horários de novelas, tem sempre uma história inédita em exibição, enquanto outras tramas são preparadas para a sequência. As conhecidas “filas”.

Exemplo: “Garota do Momento”/“Êta Mundo Melhor!”. Ou “Vale Tudo”/”Três Graças”.

Isso se chama organização, aliado a uma estrutura de décadas e profissionais competentes. A liderança no setor não é por acaso.

A Record, por sua vez, decidiu acabar com a dramaturgia tradicional, mas vem gravando uma bíblica atrás da outra e movimentando o mercado de atores, técnicos, produtores etc.

Daí se estranhar o fato de esse novo SBT, após muito tempo, não ter um projeto próprio para colocar no ar após “A Caverna Encantada”. Entrará, no segundo semestre, um enlatado: “As Filhas da Senhora Garcia”.

Pelo menos até aqui, nada foi anunciado – possíveis roteiros – e não se observa qualquer movimentação nos seus interiores.

Isso até joga contra um modelo de trabalho do antigo dono, mas não surpreende, porque a Teledramaturgia do SBT sempre foi muito caseira. Ou esteve todo esse tempo sob a responsabilidade da dona Iris, sem buscar novos caminhos.

Deve-se reconhecer o esforço de Daniela Beyruti, hoje no comando de tudo, para encontrar soluções para todas as áreas, porém chegou o momento de dar às novelas uma nova orientação. Não esperar mais.

E, talvez, até começar por uma reestruturação geral e avaliar projetos de outros autores. Investir em um núcleo criativo pode ser um caminho.

Pensar na cama

Ainda sobre o assunto novelas, as infantis e bíblicas já foram bem importantes para SBT e Record por determinado tempo.

No entanto, chegou o momento, no caso das duas, de pensar em outras coisas. Arejarem um pouco.

Por outro lado

Nossos aplausos, de pé, à direção do SBT que decidiu não carregar tanto na tinta do noticiário policialesco.

A informação, qualquer que seja, tem sempre que merecer espaço, mas sem exageros e sem nunca querer se locupletar em cima de tantas desgraças.

Última forma

Magdalena Bonfiglioli está inteiramente dedicada ao novo “SBT Repórter”, produzindo conteúdo inédito para a volta do programa.

Cesar Filho e Silvinha Abravanel serão os seus apresentadores.

Uma realidade

A Record, da madrugada até o “Balanço Geral”, tem um jornalismo farto, mas sempre bem carregado de matérias policiais.

Desde muito tempo é assim.

Por que não?

Ainda sobre esse jeitão da Record, invariavelmente, o seu pico de audiência, durante toda essa extensão de horário, se dá exatamente na “Hora da Venenosa”, com a Fabiola Reipert.

Também de muito tempo é assim. Um respiro, ao que o público responde positivamente. Não seria o caso de agir com maior parcimônia?

De volta

Após o remake de “Pantanal”, Rafa Sieg vai aparecer em “Guerreiros do Sol”, estreia do Globoplay no próximo dia 11.

“Tatarana é um sujeito leal e árido, fruto das lutas pela sobrevivência no sertão e entra em conflito com sua incapacidade de revelar sentimentos”, comenta o ator sobre seu novo trabalho.

Fazer televisão

Ontem, aqui já se falou da maravilha que foi a homenagem da Globo ao Carlos Alberto de Nóbrega.

No mesmo “Domingão”, do Fausto Silva antes e Luciano Huck agora, já foram Hebe Camargo, Raul Gil, Silvio Santos e o dono da “Praça”. Será que o SBT nunca pensou nisso?

Prêmio

A série “O Som e a Sílaba” foi a vencedora do Gold Tower Award, na categoria Streaming Social Justice.

Projeto do Miguel Falabella para o Disney+, com as participações de Alessandra Maestrini, Mirna Rubin, Miá Mello, Guilherme Magon, Maria Padilha, entre outros.

Combinado assim

A Record trabalha com “Iludida” como sua próxima novela turca, mas a exibição só vai ocorrer após um pacote de séries bíblicas, que inclui “Paulo, O Apóstolo”, “A Vida de Jó” e “O Senhor e a Serva”.

Por enquanto não há informações sobre os planos para “Mãe”, outra produção turca. Ambas as histórias têm como protagonista a atriz Cansu Dere.

Galvão no Maraca

O Estádio Mário Filho, Maracanã, estará chegando aos seus 75 anos de existência agora em junho. Um fato marcante, porque foi construído para sediar a primeira Copa do Mundo no Brasil.

Coincidência feliz. No dia 16, data da comemoração, o “Galvão & Amigos”, da Band, será transmitido diretamente de lá, ao vivo.

Bial internacional

Bono, vocalista do U2, será o entrevistado do “Conversa Com Bial” nesta terça-feira, antes canal GNT e depois na Globo, depois do “JG”.

Programa gravado direto de Cannes, quando o cantor foi lançar, em sessão especial, seu filme “Bono, Histórias de Surpreender”.

Barbas de molho

A Netflix colocou entre suas próximas novidades um documentário sobre o Santos e a volta de Neymar Jr.

“Não sei ainda, não sei”, disse o jogador à Amazon Prime, quando questionado sobre renovação de contrato com o time da vila Belmiro. Ou seja, esse “doc” corre o sério risco de uma atualização.

Mérito

Em evento da ABRA, associação de autores roteiristas, nesta terça-feira, às 19h, na Rio2C, Doc Comparato recebe o prêmio de Roteirista do Ano pelo conjunto da obra.

A atriz Bianca Comparato, filha de Doc, vai fazer a entrega.

É ela

Cátia Fonseca é a convidada do nosso programa, nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Band, Record, Gazeta, Ana Maria Braga, puxada de tapete e algumas das suas aventuras malucas fazem parte da conversa.

Bate-Rebate

Será inaugurado quinta-feira, no Rio, o estúdio NKanda 360, empreitada da executiva Fernanda Thurann, especializado em inteligência artificial aplicada na pós-produção…

… Entre seus projetos, o filme “Amantes”, uma coprodução Brasil-Colômbia, que terá mais de 30% de finalização realizada com IA…

… No elenco, Roberto Birindelli e Helena Varvaki, além de Aria Jara, atriz colombiana.

As investidas de Paola Carosella na TV paga não alcançaram uma grande repercussão…

… Daí o fato de muita gente torcer por sua volta à TV aberta, na Band, possivelmente em um projeto autoral.

Camila Farani, empresária, está de volta ao programa “Shark Tank Brasil”…

… Ontem, ela gravou participação na décima temporada do reality.

Rafael Saraiva, ator do “Porta dos Fundos”, estreia seu primeiro monólogo, “O dinossauro de plástico”, dia 6, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro.

No domingo, uma vez mais, a Band fez segundo lugar com a F1, disputada nas ruas de Monte-Carlo…

… Como se observa, vai devolver a modalidade para a Globo em bons números de audiência.

“Nada é tão transformador quanto a arte”. Marieta Severo, ontem, no telejornal “Hoje”, em reportagem especial sobre os seus 60 anos de carreira.

Depois do filme “Princesa Adormecida”, a série “Reis”, da Record, e o musical “A Noviça Rebelde”, Maya Dias está “Êta Mundo Melhor!”, da Globo…

… Ela integra o núcleo do Orfanato, a exemplo de Valentina Reis, Valentina Militão, Maitê Page, Marina Cypriano, Vicente Alvite, Arthur Yera, Davi Malizia, entre outros.

Carlos Cavalcante, de volta à Record, tem feito entradas, ao vivo, no “Balanço Geral Manhã”…