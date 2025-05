Secretário de Segurança diz que supostas ameaças ao Centro Pop estão sendo apuradas

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Américo Gaia, declarou que as informações sobre uma suposta ameaça de facção criminosa visando a retirada do Centro Pop da Baixada da Sobral estão sendo rigorosamente apuradas.

Segundo ele, as forças de segurança só tomaram conhecimento do caso por meio da imprensa, não havendo nenhum registro oficial anterior sobre o ocorrido.

O secretário explicou, em entrevista ao site Folha do Acre, que as primeiras ações cabem ao setor de inteligência, que será responsável por verificar a veracidade dos informes recebidos.

Caso as ameaças sejam confirmadas, as medidas adequadas serão adotadas pelas forças de segurança para garantir a ordem e a proteção do local e da população envolvida.