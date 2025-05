Sem água, Gracyanne invade academia de roupão e leva a família inteira pra tomar banho

Na noite de quinta-feira (22), a influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa passou por uma situação inusitada e resolveu dividir o momento com seus seguidores nas redes sociais.

Sem água em casa, ela não pensou duas vezes: levou a mãe e outros familiares para tomarem banho na academia onde costuma treinar. Com bom humor, Gracyanne apareceu de roupão e toalha, arrancando risadas dos fãs.

“Em casa não tem internet, não tem água, não temos nada”, disse ela, entre risos. Mesmo com o imprevisto, ela encarou tudo com leveza. “O povo na ‘acd’ olhando. Vim de roupão e nem tô com vergonha”, contou, divertindo-se com a situação.

Ex-assistente pessoal de Gracyanne Barbosa, Juliano Oliveira surpreendeu ao falar sobre tudo o que viveu enquanto trabalhava ao lado da musa fitness. Após revelar que estava sendo ameaçado pelas “verdades” que sabe da famosa, o profissional resolveu colocar a boca no trombone.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, o rapaz detalhou o ambiente tóxico que precisava aguentar para receber seu salário: “Eu vivia num ambiente tóxico, trabalhava sem horários, sem comer direito, não tinha folga… Para ganhar R$ 1.200. E era obrigado a estar sempre bem”, disse. Continue lendo aqui!

Sobre Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa é uma influenciadora digital, modelo fitness e ex-dançarina brasileira. Nascida em Campo Grande (MS), ganhou destaque nacional como dançarina do grupo Tchakabum entre 1999 e 2008. Após deixar o grupo, consolidou-se como musa do Carnaval, sendo rainha de bateria em diversas escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, compartilha sua rotina de treinos e alimentação saudável. Em 2025, participou do Big Brother Brasil 25.