Sem energia há duas semanas, Etec adota aulas remotas para 870 alunos

Mais de 800 alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, estão sem aulas presenciais desde o dia 12 de maio, devido a falhas em parte da rede elétrica da unidade de ensino. Sem luz nas salas de aula, a Etec afirma que ainda não há um prazo de retorno da energia e que as aulas estão ocorrendo remotamente.

De acordo com pais e alunos, o problema técnico começou por causa de uma reforma no prédio. Desde então, as aulas são ministradas de forma on-line e a escola diz que trabalha para restabelecer as atividades presenciais.

Nas redes sociais, os responsáveis criticam a postura da escola que já está há mais de duas semanas sem aulas e lamentam a falta de suporte para acessar a plataforma virtual. Os problemas elétricos e a falta de assistência tecnológica afetam cerca de 870 alunos que estudam na escola.

“E a energia elétrica? E o suporte ao [app Microsoft] Teams? Cadê, Etec?? Meu filho não consegue acessar e ninguém ajuda”, criticou o pai de um aluno.

Em outro comentário, uma mãe define a situação como “vergonhosa” e detona o método on-line de ensino. “É vergonhoso o que estão fazendo com os estudantes da Etec Santa Ifigênia, lição pelo app [Microsoft] Teams não é aula”, comentou a mãe.

Apesar da falta de luz nas salas de aula, parte do prédio ainda conta com energia elétrica, a secretaria e a sala dos professores seguem funcionando. Questionado pelo Metrópoles, o Centro Paula Souza (CPS), responsável pela administração da Etec, informou que as causas já foram identificadas e um orçamento está em elaboração para o início dos reparos.

Quando perguntado sobre as dificuldades de acesso dos alunos à plataforma on-line, o CPS garantiu que prestará suporte para esses discentes no retorno presencial para evitar qualquer prejuízo pedagógico. Ainda não há um prazo para retorno das atividades presenciais.