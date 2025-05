Semana de estreias no Via Verde Shopping tem ação, emoção e nostalgia nas telonas

O Cine Araújo, do Via Verde Shopping, recebe nesta quinta-feira (22) duas estreias de grande destaque para o público acreano: o aguardado live-action de “Lilo & Stitch”, dos estudios da Disney, e o novo capítulo da franquia estrelada por Tom Cruise, “Missão: Impossível – O Acerto Final”.

A nova versão de Lilo & Stitch promete conquistar tanto os fãs da animação original quanto uma nova geração de espectadores. Ambientado no Havaí, o filme acompanha a pequena Lilo, interpretada por Maia Kealoha, e seu improvável amigo alienígena Stitch, em uma jornada repleta de afeto, pertencimento e aventuras. Com direção de Dean Fleischer Camp, o filme resgata a essência da animação lançada em 2002, mas incorpora novos elementos visuais e narrativos. Chris Sanders, criador do personagem, volta a dublar Stitch, mantendo viva a identidade do protagonista. A pré-venda de ingressos já está disponível.

Para o público que prefere ação e adrenalina, Tom Cruise retorna às telas como Ethan Hunt em “Missão: Impossível – O Acerto Final”, oitavo longa da franquia que, desta vez, encerra a trama iniciada em Acerto de Contas. A produção aposta em sequências intensas e uma narrativa mais complexa, reunindo personagens consagrados e novos rostos. Mesmo após o desempenho abaixo do esperado do filme anterior, a nova aposta da Paramount busca reacender o interesse do público com cenas de tirar o fôlego e efeitos visuais impressionantes.

Para maior comodidade, a bilheteria do cinema funcionará em horário estendido ao longo desta semana:

De quinta a domingo, das 11h às 22h

De segunda a quarta, das 12h às 22h

Os ingressos para todas as sessões estão disponíveis no site oficial do Cine Araújo ou diretamente nos totens de autoatendimento instalados no Via Verde Shopping. Para consultar os horários atualizados das sessões e garantir seu lugar, acesse www.ingresso.com.

