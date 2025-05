Seminário debate fortalecimento da economia solidária no Acre e nova legislação nacional

Empreendedores, cooperativas e organizações da economia solidária do Acre têm um encontro marcado nesta terça-feira, dia 27 de maio. O 1º Seminário do Programa de Formação Paul Singer de Economia Popular e Solidária acontece das 14h às 17h, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, e tem como propósito apresentar as diretrizes da nova Política Nacional de Economia Solidária, instituída pela Lei Federal nº 15.068/2024.

O evento é promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Acre, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), do Sebrae Acre e da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Além de apresentar o Programa Paul Singer de Formação de Agentes de Economia Popular e Solidária, o seminário irá oficializar a criação da Comissão Especial de Cadastro, Informação e Comércio Justo e Solidário, responsável por validar e orientar o registro dos empreendimentos no Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol).

De acordo com o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no Acre, Leonardo Lani, a proposta é fortalecer o ecossistema de economia solidária no estado e ampliar o acesso dos empreendedores aos benefícios previstos na nova legislação.

“A economia solidária é uma estratégia fundamental para geração de trabalho e inclusão social, baseada na cooperação, autogestão, comércio justo e sustentabilidade. O Programa Paul Singer, que integra essa política, tem como missão formar agentes que irão apoiar esse modelo nos territórios, promovendo desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental”, afirma Lani.

Para a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente, o seminário representa uma oportunidade de crescimento para quem já atua ou deseja ingressar no setor.

“O evento traz uma visão atualizada sobre o que é a economia solidária no Brasil, seus avanços e seus desafios. Além disso, oferece aos empreendedores informações valiosas sobre como acessar políticas públicas, ampliar mercados e fortalecer redes de colaboração no estado”, destaca.

Serviço:

📌 O quê: 1º Seminário do Programa de Formação Paul Singer de Economia Popular e Solidária

📅 Quando: 27 de maio de 2025 (terça-feira)

🕑 Horário: 14h às 17h

📍 Local: Auditório do Sebrae – Avenida Ceará, nº 3.693, 7º BEC – Rio Branco (AC)

📞 Informações: Leonardo Lani (Superintendente do MTE no Acre) – (68) 99948-3536.