“Tá morta faz horas”: homem confessa ter matado a filha de 1 ano; ouça

No último domingo (25/5), o município de Abelardo Luz, em Santa Catarina, foi marcado por um crime bárbaro. Após discutir com a esposa, supostamente motivada por ciúmes, o homem tirou a vida da própria filha, uma menina de um ano e nove meses.

O caso ocorreu no Assentamento Santa Rosa I, localizado no interior de Abelardo Luz. Durante o desentendimento, o homem pegou a filha e uma sacola contendo uma corda e algumas roupas e seguiu em direção a um rio, nas proximidades da residência onde a família estava em visita.

Segundo informações da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), ao entrar uma área de mata, o autor tirou a vida da criança por meio de enforcamento, utilizando um galho de árvore para suspender a vítima.

De acordo com as investigações, ele também tentou tirar a própria vida por três vezes, mas não obteve êxito, pois tanto o galho quanto a roupa utilizada para a tentativa romperam-se.

As buscas tiveram início ainda na tarde do mesmo dia, após familiares comunicarem o desaparecimento à Polícia Militar. Por volta da meia-noite, o autor entrou em contato com um dos familiares. As forças de segurança conseguiram convencê-lo a se entregar.

Ele confessou, por meio de ligação, que havia ceifado a vida da criança. A coluna teve acesso ao áudio.

Ouça

Após a declaração, no ponto previamente combinado, os policiais encontraram o homem, que revelou a localização do corpo da filha, bem como os detalhes das tentativas de autoextermínio.

Na manhã dessa segunda-feira (26/05), equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, acompanhadas do próprio autor, localizaram o corpo da criança, dentro da mata, já em uma área pertencente ao município de Vargeão.

O homem foi conduzido até a Central de Plantão Policial de Xanxerê, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e sequestro. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional de Xanxerê.

As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia da Comarca de Ponte Serrada.

A ação contou com a participação de policiais da Drp de Xanxerê, da DIC, DPCO e DPCAMI de Xanxerê, da DPCO de Xaxim, da DPCO de Abelardo Luz, da DPMU de Ouro Verde, da PMSC, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica.