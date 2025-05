Tadeu Hassem pede ação forte contra aumento da alíquota de contribuição ao Acreprevidência

Em pronunciamento realizado na manhã desta terça-feira (20), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) se manifestou de forma veemente contra qualquer proposta de aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais vinculados ao Acreprevidência.

O parlamentar destacou sua preocupação com o impacto direto que a medida pode causar aos servidores ativos e aposentados, e defendeu que o governo do Estado promova uma ação emergencial para impedir que a carga tributária sobre os servidores aumente ainda mais.

“É uma preocupação constante desta casa, é necessária uma ação emergencial, uma ação mais forte; não dá para pensar no aumento de alíquota da contribuição com isso caindo no colo do servidor”, afirmou o deputado.

Segundo Tadeu Hassem, o déficit previdenciário já ultrapassa a marca de R$ 2 bilhões para os próximas anos e isso não pode ser compensado à custa do bolso dos servidores.

O parlamentar reforçou ainda que a proposta de reajuste ainda não foi oficialmente apresentada pelo Poder Executivo, mas já gera preocupação entre categorias de servidores e entidades sindicais, que acompanham de perto as movimentações na Casa Legislativa.