Temporada de arraiais começa em Rio Branco com festas tradicionais e opções para todos os gostos

A temporada de festas juninas já começou em Rio Branco e promete movimentar o calendário cultural da capital acreana nos próximos meses. Com opções que vão de eventos comunitários a grandes celebrações promovidas pelo governo, os arraiais estão de volta com força total, trazendo comidas típicas, danças, brincadeiras e muita música para aquecer as noites de outono e inverno dos acreanos.

Entre os destaques está o tradicional Arraial da Cohab do Bosque, que chega à sua 24ª edição como o mais famoso da cidade. O evento, realizado sempre às sextas, sábados e domingos, teve início no dia 3 de maio e seguirá até o dia 4 de agosto, sempre a partir das 18h30. Conhecido pelo clima familiar, barracas organizadas e apresentações de quadrilhas, o arraial é um ponto de encontro já consagrado entre moradores e visitantes.

Outra festa que também já começou é o Arraial Ponto Alto, que este ano realiza sua 10ª edição. Localizado na Rua Salvador, 40, no bairro Xavier Maia, o evento acontece às sextas, sábados e domingos, a partir das 19h. A festa teve início no dia 25 de abril e segue com programação intensa para toda a comunidade local e região.

Para quem busca uma opção mais recente, o Arraial do Bonsucesso está em sua 4ª edição e começou no dia 23 de maio. O evento vai durar nove noites, divididas em três fins de semana, e já vem sendo considerado o maior e melhor arraial da região do Bonsucesso, unindo empreendedorismo e cultura popular.

E a expectativa só aumenta com a confirmação da edição deste ano do tradicional Arraial Cultural, promovido pelo Governo do Acre. O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kimpara, anunciou nas redes sociais que o evento será realizado no final de junho. Ainda sem data exata divulgada, o Arraial Cultural 2025 promete atrair milhares de pessoas com sua estrutura grandiosa e apresentações culturais típicas.

FIQUE POR DENTRO: Festa junina confirmada! Arraial Cultural 2025 é anunciado e acontecerá em junho

Com a temporada oficialmente aberta, os arraiais em Rio Branco voltam a ser uma das principais opções de lazer para os fins de semana na capital. As festas valorizam a cultura popular, incentivam o empreendedorismo local e fortalecem os laços comunitários. Para os amantes de uma boa quadrilha, comidas típicas e do calor humano das festas juninas, a hora é agora: escolha seu arraial favorito e aproveite!