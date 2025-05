Tênis de mesa acreano conquista três medalhas em torneio internacional no Peru

O tênis de mesa do Acre se destacou em campeonato internacional ao conquistar três medalhas de bronze no Torneio Elite Internacional de Tênis de Mesa Club de Regatas Lima, realizado entre os dias 10 e 17 de maio, na capital do Peru.

A delegação acreana, composta por sete atletas, foi a maior entre os estados brasileiros participantes, superando São Paulo, que levou apenas quatro representantes à competição.

Os destaques da equipe foram os mesatenistas Guaracy Moreira e Marcos Fernandes. Guaracy conquistou duas medalhas de bronze, nas categorias 55+ e 60+, enquanto Marcos Fernandes subiu ao pódio na categoria 75+, também com o bronze.

Além dos medalhistas, representaram o Acre os atletas Elásio Oliveira, Emanuel Araújo, Nilton Sandro, Ian Felipe Oliveira e Josemir Rebouças, que também participaram das disputas e contribuíram para a presença marcante do estado no torneio.