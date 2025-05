Terry Crews, o Latrell de ‘As branquelas’, visita o Mercado de São Paulo; assista

O ator norte-americano Terry Crews, de 56 anos, esteve novamente no Mercado Municipal de São Paulo nesta terça-feira (20). Além de experimentar pratos tradicionais, ele dançou a famosa música ‘Thousand Miles’, de ‘As Branquelas’.

Conhecido por papéis em séries e filmes como “Todo Mundo Odeia o Chris” e “As Branquelas”, Crews voltou a experimentar os alimentos oferecidos no tradicional centro de comércio paulistano. A primeira visita ao local havia ocorrido em 2024.

Na passagem mais recente, o ator provou o sanduíche de mortadela, pastel de bacalhau, além de queijos, frutas e sorvete. Durante o passeio, interagiu com trabalhadores do local e visitantes. A movimentação foi registrada por pessoas presentes no momento e pela equipe do ator.

Em nota enviada à imprensa, Terry Crews declarou: “Ir ao Mercadão foi absolutamente incrível hoje. Uma coisa que adoro no Brasil é a paixão – quando te amam, não há nada além de amor. É incrível. Vejo a paixão em todo o mercado: na comida, nas pessoas, na energia, é tão apaixonante! Eu adoro isso. Quero agradecer a todos por me tratarem com tanto respeito e admiração. Eu também sinto muito respeito e admiração por vocês; Amo o povo brasileiro e mal posso esperar para voltar. Parabéns pelos 92 anos, vocês merecem mais 100.”

Veja

O ator americano Terry Crews está no Brasil, e em sua visita ao Mercadão de São Paulo, nesta terça-feira (20), se divertiu ao comer sanduíches e interagir com comerciantes. Terry Crews ganhou notoriedade mundial pelos seus papéis em “Todo Mundo Odeia o Chris” e “As Branquelas”. pic.twitter.com/O4mYoAHEzW — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) May 21, 2025

Nos últimos dias, o Terry Crews também esteve no estádio Allianz Parque, onde acompanhou uma partida da Copa Libertadores entre as equipes Palmeiras e Bolívar.