Treta na família Beckham: conheça as noras de David e Victoria Beckham

Não é de hoje que a família Beckham passa por uma crise por conta das companheiras dos filhos de David e Victoria. De acordo com a imprensa internacional, a treta tem como pivôs Nicola Peltz, esposa de Brooklyn, e Kim Turnbull, namorada de Romeo e ex de Brooklin. Além delas, a brasileira Jackie Apostel namora o caçula Cruz e também está na lista das noras.

Nicola Peltz Beckham entrou oficialmente na família Beckham em 2022, quando subiu ao altar com Brooklin. Ela é atriz, modelo e filha do bilionário Nelson Peltz e da modelo Claudia Heffner. Como artista, participou de produções como Bates Motel e Transformers 4: A era da Extinção.

A família de Nicola esteve no centro de uma polêmica quando colunas de fofoca afirmaram que os Peltz não tratavam bem os funcionários que trabalham na casa deles. A jovem, então com 14 anos, foi acusada de ameaçar e maltratar a babá e empregadas. Entretanto, a história foi desmentida.

O casamento de Nicola e Brooklin teria contato com um climão entre a noiva e a sogra, Victoria Beckham. De acordo com informações, a jovem não teria utilizado um vestido da marca da ex-Spice Girls. Entretanto, ela informou que a esposa de David se ofereceu para fazer a vestimenta, mas, depois, disse que não conseguiria produzir. As duas apareceram juntas e deram fim aos boatos.

Kim Turnbull é modelo e DJ, além de neta do escultor William Turnbull, que morreu em 2012. Após o término do namoro com Brooklin, engatou relacionamento com Romeo Beckham. Essa situação teria a colocado como pivô da treta da família e o principal motivo pelo qual Nicola e Brooklin se afastaram da família.

As intenções da modelo são contestadas pela família. O casal tem a aprovação de David e Victoria Beckham.

Já Jackie Apostel, é cantora e compositora. Filha de mãe brasileira e pai alemão, ela é namorada de Cruz Beckham, caçula da família. Ela tem 29 anos, nove a mais que o amado, e já fez trabalhos com Cleo e Carol Biazin.

O casal é próximo dos pais do rapaz, frequentam os eventos da família e trocam interações com Kim e Romeo nas redes sociais.