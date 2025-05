Tz da Coronel rebate fala de Daniel Rocha sobre “voltar para favela”

O rapper Tz da Coronel venceu Daniel Rocha por nocaute, em apenas 1 minuto e 13 segundos, durante o Fight Music Show 6, realizado na madrugada do último sábado (16/5), em São Paulo.

O confronto, marcado por provocações, foi decidido rapidamente, e o cantor usou a vitória para responder a uma provocação polêmica feita pelo ator antes da luta.

Em entrevista à Quem, Tz ironizou a postura do adversário. “Quem tem boca vai à lona”, declarou, fazendo referência ao ditado popular, numa resposta direta à fala de Daniel, que havia afirmado que o artista “voltaria para a favela depois de perder”.

Que homem nojento esse Daniel Rocha. Apnhou poucopic.twitter.com/oAD1kJk1Np — jupa (@whoisjupa) May 20, 2025

“Não me atingiram em nada”

A declaração do ator, namorado de Vitória Strada, gerou ampla repercussão negativa nas redes sociais, com muitos internautas apontando o comentário como preconceituoso.

O cantor, natural do Morro do Limão, em Cabo Frio (RJ), destacou que não se sentiu atingido pelas provocações. “Essas falas do Daniel não me atingiram em nada. Meu foco sempre foi o trabalho, treino duro e fé em Deus”, afirmou. Para Tz, voltar para a favela nunca foi sinônimo de fracasso: “É de lá que eu vim, lá que aprendi a ser forte”.

O artista ainda apontou que as declarações de Daniel reforçam estigmas enfrentados por pessoas da periferia. “Quando o cara solta esse tipo de comentário, ele não está falando só comigo. Está falando com todo o povo de favela, como se a gente não fosse capaz. Isso alimenta o preconceito e tenta manter a gente em um lugar de derrota”, afirmou.

Tz também se mostrou decepcionado com a torcida de alguns moradores de comunidades a favor do ator: “O que me surpreendeu foi ver vários crias dizendo que ele ia ganhar”.

Cobrou valor de aposta

Fora do octógono, a disputa entre os dois segue pendente. Tz revelou que apostou R$ 100 mil com Daniel antes da luta, valor que ainda não foi pago até quatro dias após o evento. “Não é pelo dinheiro, é pelo princípio. Um homem pode ter dois carros, mas nunca dois papos”, disparou o funkeiro.

Para o cantor, a maior conquista foi ter superado seus próprios limites. “A pior barreira foi sair da Coronel e ganhar o Brasil com a minha música. Essa luta foi só mais uma conquista. A verdadeira batalha não foi contra o Daniel, e sim contra mim mesmo”, concluiu.