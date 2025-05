Uber e 99 deixam de oferecer serviço de corridas de moto em São Paulo

As empresas Uber e 99 estão com os serviços de corridas por moto suspensos em São Paulo nesta terça-feira (27/5). A suspensão acontece após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) dessa segunda (26/5), sob pena de multa diária de R$ 30 mil em caso de desobediência.

A determinação, assinada pelo desembargador Eduardo Gouvêa, da 7ª Câmara de Direito Público do TJSP, veio dois dias depois de a passageira de 22 anos Larissa Maximo morrer em um acidente após ter sido arremessada da garupa de uma moto de aplicativo. Ela foi atingida pela porta de um carro no mesmo momento em que a motocicleta passava na Avenida Tiradentes, no centro da capital.

A jovem Larissa Barros Maximo Torres, de 22 anos, morreu em um acidente no qual a moto de app em que ela estava foi atingida pela porta de um carro

Larissa completaria 23 anos no dia 17 de julho

“Ela era uma mulher trabalhadora, inspiradora e cheia de sonhos que, infelizmente, foram destruídos por uma coisa inaceitável”

Em nota enviada ao Metrópoles, tanto a Uber quanto a 99 afirmaram que atenderiam a determinação judicial ainda na tarde dessa segunda-feira (26/5), suspendendo o serviço temporariamente.

Novela entre Prefeitura e apps