“Usei muita bomba”, diz Eduardo Costa depois de fazer transplante capilar e surgir careca em show

O cantor Eduardo Costa, de 46 anos, chamou atenção do público ao aparecer careca durante uma apresentação realizada no último fim de semana. A mudança no visual gerou curiosidade entre os fãs, levando o sertanejo a esclarecer o motivo: ele passou por um transplante capilar.

Em entrevista ao portal Conceito Sertanejo, o artista contou que a perda de cabelo foi consequência do uso excessivo de anabolizantes no passado e do estresse vivido durante a pandemia. “Meu cabelo estava muito ralo, porque eu usei muita bomba no passado, muito anabolizante. A isso se somou o estresse da pandemia, e meu cabelo foi caindo, ficando ralo”, relatou.

Segundo Eduardo, o procedimento já vinha sendo planejado há algum tempo, mas ele sempre adiava. “Eu tinha pouco cabelo aqui no alto da cabeça e já estava com as entradinhas. Sempre marcava para fazer, mas acabava adiando”, explicou.

Sobre o pós-operatório, o cantor destacou as dificuldades dos primeiros dias. “Para dormir é muito ruim, você tem que dormir praticamente sentado. Os três primeiros dias são bem difíceis”, comentou.

Apesar da repercussão nas redes sociais, Eduardo demonstrou tranquilidade quanto à aparência. “Eu sabia que ia assustar as pessoas quando eu subisse no palco careca. Até eu demorei um pouquinho para me acostumar comigo. Mas eu não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música”, afirmou.

Ele finalizou deixando um recado direto aos críticos: “Tem uns haters que, mesmo se você estiver fazendo caridade, eles vão falar mal. Já não me incomoda mais.”