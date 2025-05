Vai gelar! Acre pode ter a primeira friagem de 2025 com marcas próximas a 10ºC; saiba mais

O Acre deve enfrentar a primeira grande friagem de 2025 entre o fim de maio e o início de junho. A chegada de uma intensa massa de ar frio de origem polar sobre a América do Sul já está confirmada por modelos meteorológicos e deve atingir com força o Norte do Brasil, derrubando as temperaturas no estado.

Diferente de outras ondas de frio que perdem intensidade ao passarem sobre o oceano, essa massa de ar será continental — ou seja, avançará por terra firme, sem interferência marítima, o que potencializa seu poder de resfriamento. Essas são as condições ideais para a ocorrência da friagem no Acre.

O fenômeno deve alcançar também Rondônia e o sul do Amazonas. No Acre, os termômetros devem registrar marcas em torno dos 10 °C em algumas cidades, principalmente no interior e em regiões mais altas. A queda de temperatura não será causada por tempo chuvoso ou excesso de nuvens, mas sim pelo avanço direto do ar polar.

Nos estados do Sul do país, as temperaturas devem ficar abaixo de zero. Já no Acre, a chegada do ar polar marca o início oficial do período de friagens em 2025. O fenômeno costuma provocar mudanças bruscas no clima local, com manhãs geladas e sensação térmica mais baixa.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acompanha de perto a movimentação da massa de ar frio e deve emitir avisos nos próximos dias. A população deve se preparar para dias mais gelados, que já têm data para começar.