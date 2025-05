Veja estado de mansão de Ana Hickmann quase dois anos após divórcio polêmico

Um vídeo obtido com exclusividade pelo portal LeoDias, mostra o estado em que se encontra a famosa mansão da apresentadora Ana Hickmann, localizada em um condomínio de luxo no município de Itu, no interior de São Paulo.

Sem moradores há mais de um ano, a mansão imponente da apresentadora foi flagrada com sinais de abandono nesta terça-feira (20/5). Nas imagens, a frente do imóvel aparece com a grama alta, as plantas sem manutenção.

A mansão foi residência da apresentadora com seu ex-marido Alexandre Correa e o filho por anos, mas encontra-se abandonada desde o término polêmico do ex-casal. Em agosto de 2024, a apresentadora chegou a colocar o imóvel a venda por R$ 40 milhões, mas em novembro do mesmo ano foi proibida pela Justiça de seguir com a venda do imóvel, devido os processos de dívidas milionárias envolvendo ela e o ex-marido que tramitam na Justiça.