Veja foguetório dos torcedores da La U antes de duelo com o Botafogo

Torcedores da Universidad de Chile promoveram uma grande festa nas ruas do Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira (26/5). Cerca de 700 pessoas realizaram um foguetório em frente ao hotel onde o clube chileno está hospedado na Barra da Tijuca, Zona Oeste, antes do duelo decisivo contra o Botafogo na noite desta terça-feira (27/5), pela Libertadores.

Jogadores e torcedores da Universidad de Chile

Cerca de 700 torcedores fizeram a festa na porta do hotel da equipe chilena

Jogadores foram falar com a torcida

Com muitas bandeiras, fogos e sinalizadores, o grupo de torcedores promoveu um último incentivo para a equipe antes do duelo com a equipe brasileira. As imagens da festa foram compartilhadas por jogadores da equipe, que agradeceram a iniciativa da torcida. Confira:

As duas equipes entram em campo para uma partida decisiva. Apenas um ponto separa os dois times. A La U é líder do grupo A com 10 pontos, enquanto o Botafogo é o 3º colocado da chave com nove. Quem vencer, garante vaga nas oitavas de final da Libertadores.

A bola rola no estádio Nilton Santos à partir das 21h30.