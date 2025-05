Via Verde Shopping anuncia aventura em blocos com a chegada da Arena LEGO

Em junho, o Via Verde Shopping irá receber uma atração que promete encantar crianças, jovens e adultos: a Arena LEGO. O público poderá desfrutar de um espaço interativo e lúdico, ideal para estimular a criatividade e proporcionar momentos inesquecíveis em família.

Localizada estrategicamente no tablado em frente à Bemol e à loja Americanas, a Arena LEGO será especialmente montada para garantir fácil acesso, conforto e segurança aos visitantes.

Durante o evento, os participantes poderão explorar ambientes temáticos, construir incríveis projetos com as famosas peças LEGO e interagir de forma dinâmica, estimulando a imaginação e o trabalho em equipe. A iniciativa conta com o apoio da Wizard, que reforça a importância da diversão aliada ao aprendizado e ao desenvolvimento criativo.

Além da diversão, o Via Verde Shopping oferece uma estrutura completa, com lojas das principais marcas do mercado, praça de alimentação variada e espaços confortáveis para descanso, tornando a visita ainda mais agradável.

Em breve, mais informações sobre horários e programação serão divulgadas nas redes sociais oficiais do Via Verde Shopping.

Serviço

Data de início: 6 de junho

Local: Tablado em frente à Bemol e Americanas, Via Verde Shopping

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.