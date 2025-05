Via Verde Shopping irá sediar edição 2025 do “Feirão do Imposto” com ações de conscientização tributária

O Via Verde Shopping será o ponto de encontro para a edição 2025 do Feirão do Imposto, que acontece no próximo sábado, 31 de maio, a partir das 10h. Realizada em todo o país, a iniciativa visa promover a conscientização da população sobre o impacto da carga tributária nos preços de produtos e serviços.

Organizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), o evento contará com uma ação simbólica em que lojas, restaurantes e lanchonetes do shopping irão comercializar produtos com isenção de tributos ou com a indicação clara do valor correspondente aos impostos. A proposta é oferecer ao consumidor uma experiência prática sobre o quanto se paga, em média, de imposto em itens comuns do dia a dia.

Para o coordenador do Via Verde Shopping, Daniel Ferreira, o evento reforça o papel do centro comercial como espaço de diálogo com a sociedade.

“Receber o Feirão do Imposto é contribuir com a formação cidadã e incentivar a reflexão sobre temas que impactam diretamente a população. Acreditamos que ações como essa ampliam o acesso à informação e estimulam um olhar mais crítico sobre a realidade tributária do país”, destaca.

Além da comercialização simbólica de itens sem impostos, a programação inclui a distribuição de materiais informativos e orientações sobre a estrutura do sistema tributário nacional, de modo que o público possa compreender, de forma objetiva, como os tributos incidem sobre os produtos e serviços e qual é o papel da sociedade nesse debate.

De acordo com a presidente da ACISA, Patrícia Dossa, a iniciativa busca gerar conscientização e engajamento.

“A proposta do Feirão do Imposto é tornar visível aquilo que muitas vezes passa despercebido: a carga tributária embutida em quase tudo o que consumimos. Nosso objetivo não é apenas informar, mas provocar reflexão e promover o debate sobre a justiça fiscal no Brasil”, explica.

O Feirão do Imposto é uma ação anual e de abrangência nacional, promovida por entidades empresariais ligadas à Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). No Acre, a mobilização é liderada pela ACISA e conta com o apoio de empreendedores locais e do Via Verde Shopping.

Serviço

Feirão do Imposto 2025 – Edição Via Verde Shopping

📍 Local: Praça de Alimentação do Via Verde Shopping (em frente ao cinema)

🕙 Data e horário: Sábado, 31 de maio, a partir das 10h

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.