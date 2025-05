Vídeo: amiga de Maidê Mahl revela que atriz se comunica “por escrita”

Maide Mahl segue em processo de reabilitação e, de acordo com Mariah, está se comunicando pela escrita. A amiga da atriz publicou um vídeo no Instagram para atualizar o estado de saúde dela e explicou o principal motivo da famosa ainda não ter mostrado o rosto.

“A Maidê, hoje, não está aqui — o que muitos se perguntam, né? ‘Por que ela não aparece? Por que não mostra o rosto?’ — porque está em um processo de reabilitação. Neste momento, ela se comunica principalmente por escrita. A linguagem falada ainda é um pouco limitada. Por isso, sou eu quem estou aqui”, explicou.

Maidê Mahl, 31, é atriz e modelo

Maidê Mahl: polícia abre inquérito para investigar lesão corporal

"Agora é torcer", afirma amiga de Maidê Mahl sobre saúde da atriz da HBO

Mariah explicou que, após um período em casa, Maidê voltou ao hospital em abril por recomendação médica, já que há perspectivas de avanços no tratamento. “É um caminho com altos e baixos. Mas é possível. E a gente está trabalhando essas possibilidades com muito carinho e força”, declarou.

Por fim, a amiga demonstrou esperança com o tratamento de Maidê e relembrou que ela passou por momentos complicados após ser encontrada com ferimentos graves. “Tenho certeza de que, muito em breve, vocês não vão mais ver só a Mariah aqui falando — mas sim a própria Maidê”, encerrou.

