Vídeo de Poze do Rodo atirando com fuzil viraliza após prisão; veja

Após Marlon Brandon Coelho, o MC Poze do Rodo, ter sido preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), na manhã desta quinta-feira (29/5), um vídeo em que o cantor aparece atirando para o alto voltou a ser compartilhado nas redes.

Não há informações acerca de quando a gravação teria sido feita, mas informações apontam que a cena foi registrada há alguns anos, quando o MC era, supostamente, envolvido com o tráfico de drogas, entre os anos de 2015 e 2016, na favela do Rodo.

Na internet, circulam fotos e vídeos em que pessoas portam armas de guerra durante os shows de MC Poze em comunidades.

No último dia 17 de maio, o artista se apresentou na Cidade de Deus, bairro da Zona Oeste do RJ. Após a festa, diversos vídeos de homens dançando com fuzis e apontando armas para o alto, em meio a multidão, passaram a viralizar.

Com base nas imagens, a PCERJ abriu uma investigação para identificar e localizar os homens envolvidos.