Vídeo: Neymar compartilha primeiros passos de Helena e encanta fãs

Faltando pouco mais de um mês para a caçula, Helena, completar 1 ano de vida, Neymar encantou seus fãs ao compartilhar os primeiros passinhos da menina.

Nas redes sociais, o jogador do Santos derreteu-se ao mostrar o desenvolvimento da bebê: “Os primeiros passinhos”, escreveu ele na legenda do vídeo, com uma sequência de emojis com olhos de coração.

Mansão milionária

Amanda Kimberlly, mãe da pequena Helena — fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. —, está prestes a se mudar para um novo endereço.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias na segunda-feira (26/5), o jogador adquiriu uma mansão avaliada em R$ 5,5 milhões, localizada em Alphaville, na Grande São Paulo.

Detalhes do imóvel de luxo

O imóvel, de alto padrão, conta com cinco suítes, piscina, jardim vertical, duas cozinhas — uma delas no estilo americano —, horta, brinquedoteca, adega espaçosa e até uma banheira no quarto da filha.

Outro detalhe é que Rafaella Santos, irmã de Neymar, também reside no mesmo condomínio, o que reforça o clima familiar no novo lar.

Embora a mudança oficial ainda não tenha ocorrido, Amanda já está se organizando para a nova fase. A propriedade passará por uma reforma, que deve se estender pelos próximos três meses.

Visita de Amanda Kimberlly

No último domingo (25/5), a influenciadora chegou a visitar o local e compartilhou um vídeo em que Helena aparece dando os primeiros passos.

Pelas redes sociais, Amanda confirmou que está se preparando para ocupar o novo espaço. A decisão de Neymar Jr. acontece em meio a um esforço recente do atleta para aproximar suas duas filhas, Helena e Mavie, esta última nascida do relacionamento com Bruna Biancardi.