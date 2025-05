Vídeo: Preta Gil faz homenagem emocionante para Ivete Sangalo

O dia mal começou e Ivete Sangalo já recebeu homenagens emocionantes no seu aniversário de 53 anos. Uma delas contou com uma das melhores amigas da artista: Preta Gil. Em uma surpresa preparada por sua equipe, ‘mainha’, como é carinhosamente chamada pelos fãs, foi surpreendida com um vídeo narrado pela filha de Gilberto Gil, que está nos Estados Unidos, fazendo um tratamento experimental contra o câncer.

Com voz embargada, Preta descreve Ivete como uma figura movida pelo amor. “Entre tantas possibilidades, escolhemos falar sobre o que mais te define: amor. Falar de Ivetinha é fácil e, ao mesmo tempo, complexo […] Feita inteiramente de amor, no sentido mais genuíno da palavra”, diz um trecho da narração.

