Os dois ficaram separados por seis dias no começo de 2025 e a influenciadora revelou o motivo no começo deste mês. Durante o Sabadou, programa que Virginia apresenta no SBT, ela explicou que os dois terminaram após uma bebedeira do cantor.

Segundo o relato, ele começou a beber enquanto eles estavam a caminho da Fazenda Talismã, que pertence ao pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo. Após chegar ao local, ele seguiu consumindo bebidas alcoólicas. Durante um discurso feito por Zé Felipe na fazenda, Virginia o interrompeu com uma brincadeira, dizendo que um marimbondo havia picado sua língua. A resposta do cantor a surpreendeu: “Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Fiquei sem entender, mas ele estava bêbado. Fiquei muito brava”, disse ela, afirmando que tinha gravado tudo em vídeo. Mais tarde, ao conversarem sobre o episódio, Zé Felipe não se lembrava do ocorrido. “Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada e mandei ele dormir no sofá. Falei: ‘Quando eu ficar de boa, a gente volta’.” Segundo Virginia, foram cinco dias até o casal retomar a rotina normalmente.