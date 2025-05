Yuri Alberto socorre jovem após queda de moto e gesto repercute nas redes sociais

Um vídeo inusitado vem chamando atenção nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde já acumula milhares de visualizações. Nas imagens, um grupo de garotos aparece em uma via pública aparentemente vazia e uma moto caída no chão, dando a impressão de um acidente ter ocorrido. O que mais impressiona é quem surge para ajudar: o atacante Yuri Alberto, do Corinthians.

A cena mostra o jogador se aproximando com calma e ajudando o jovem a se levantar, num gesto simples que causou euforia entre os adolescentes presentes. Ninguém se machucou, e o garoto pareceu mais impactado com a presença do ídolo do que com a própria queda.

O momento gerou reações divertidas dos internautas, que brincaram com a sorte do garoto. “Imagina cair de moto e ser levantado pelo Yuri Alberto?”, comentou um usuário. Outro destacou: “Se fosse eu, fingia desmaio só pra ganhar um abraço.”

Apesar do susto, tudo terminou bem, e o jogador mostrou simpatia ao interagir com os jovens. Até o momento, Yuri Alberto não se pronunciou sobre o vídeo, mas seu gesto já foi suficiente para conquistar ainda mais admiradores fora dos gramados.

CONFIRA: