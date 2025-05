Zelador que estuprou alunos de 11 anos em escola no Entorno é preso

Um zelador de uma escola municipal foi preso preventivamente suspeito de estuprar dois meninos de 11 anos. Ele foi detido na tarde dessa segunda-feira (26/5), em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal.

O caso, investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), foi denunciado pelos familiares das vítimas. Não foi informado quando os abusos teriam acontecido.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Nathália Luz, a violência sexual teria ocorrido dentro do colégio.

“No curso do inquérito policial conduzido pela Delegacia da Criança e do Adolescente, foram reunidos laudos periciais, depoimentos e demais provas que embasaram pela representação preventiva e que foi deferida pelo poder Judiciário”, ressaltou a policial.

O zelador foi preso durante uma operação em conjunto com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O investigado está à disposição da Justiça.

A coluna Na Mira aguarda nota da Escola Municipal Castro Alves. O espaço segue aberto.