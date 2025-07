Adolescente é agredida com socos e cabo de vassoura pelo companheiro em Rio Branco

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de agressão na noite deste domingo (29), no bairro Papouco, em Rio Branco. A jovem, que vive em união estável com o companheiro há cerca de um ano, foi atacada dentro da própria casa enquanto assistia TV e usava o celular.

De acordo com informações da Polícia Militar, o agressor, identificado como Guilherme Cruz, teria iniciado as agressões de forma repentina, desferindo diversos socos no rosto e na cabeça da vítima. Em seguida, ele utilizou um cabo de vassoura para espancá-la em várias partes do corpo. O homem, segundo relatos, é usuário de drogas.

Mesmo ferida, a adolescente conseguiu fugir da residência e buscou socorro em um posto de combustível próximo. Funcionários do local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou uma equipe para prestar os primeiros socorros.

A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na região da Baixada da Sobral, onde recebeu atendimento médico. Após os cuidados, a jovem foi conduzida à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar a ocorrência e formalizar a denúncia contra o agressor.

A Polícia Militar esteve no local do crime, acompanhou a vítima até a unidade de saúde e realizou buscas pela região, mas o acusado não foi localizado até o momento. O caso segue sob investigação.

