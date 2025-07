Além de Débora Nascimento: 10 famosos que se assumiram bissexuais

Durante sua participação na Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck, no último domingo (29 de junho), Débora Nascimento emocionou ao revelar publicamente sua bissexualidade. Após dublar um clássico de Diana Ross, a atriz celebrou sua identidade em plena TV aberta. “Sou mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria”, declarou, orgulhosa, em referência ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

Apesar de o “B” fazer parte da sigla LGBTQIAPN+, pessoas bissexuais ainda enfrentam dúvidas e invisibilização, inclusive dentro da própria comunidade. Para quebrar estigmas e dar visibilidade à pauta, diversas celebridades já abriram o jogo sobre sua orientação.

Outros 10 famosos brasileiros que se identificam como bi

Rodrigo Simas: O ator revelou sua bissexualidade em entrevista a Fê Paes Leme. “Demorei para entender que estava tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, é só ser quem sou.” Gabriel Santana: Ex-BBB, o ator contou que se descobriu bissexual aos 19 anos. “Gosto de pessoas, independentemente do gênero. Isso não diminui quem sou.”

