Alexandre Frota rejeita convite do SBT e detona programa de Virgínia Fonseca

Alexandre Frota, diretor e ator, revelou com exclusividade que rejeitou convite do SBT e detonou o novo programa de Virgínia Fonseca. O profissional da comunicação está com a língua afiada e conversou com a Contigo!, rasgando o verbo sobre as novas atrações da emissora de Silvio Santos. De acordo com o empresário, o mesmo foi chamado para participar dos novos programas de Tirullipa e Christina Rocha. Sobrou até para filha do dono do baú, Daniela Beyruti, atual vice-presidente do canal.

“Já no SBT fui chamado para fazer o Circo do Tirú e não aceitei. Fui chamado recentemente para estar ao lado da Chris [Christina] Rocha, no programa para combater [Luiz] Baccie Datena, também não aceitei. Acho que a Daniela [Beyruti] deveria levar o Chacrinha para o SBT, resgatando sucessos que não tem mais espaço na TV. Sandra de Sá, Biafra, Ovelha, Kleiton & Kledir, Luiz Caldas, Beto Barbosa e sair da mesmice”, disparou Alexandre Frota.

“Gostei da opção dos podcasts na madruga do SBT! Não tem pressão por audiência e todos ótimos. Jogar entre Danilo [Gentili] e Otávio Mesquita acho que cola. Mas não acredito em Virgínia Fonseca! Ela não vai migrar os seus 50 milhões de seguidores para TV. São dois públicos diferentes. A Globo já tentou fazer isso anos atrás, não deu certo. Mas é louvável a vontade de trabalhar da Dani, de mudar, arriscar, ousar e produzir. Até que enfim ela entendeu, 40 anos depois que o SBT não podia ficar paralisado com o Peleginho[Fernando Pelegio], sem vontade de mudar”.

“O SBT pode muito, agora é aguardar. E já deveriam ter colocado o Programa Livre de volta na grade com Otaviano [Costa]. Faz muito bem e o programa é uma grife do SBT. Falei isso em 2011, sentado na frente da Dani”, finalizou o diretor. Procurado o SBT confirmou o convite e afirma que a emissora deixará as portas sempre abertas para o Alexandre Frota.