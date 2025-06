Anitta fala sobre mudança no rosto e desmente rumores de cirurgia malsucedida

Após um período de reclusão para tratar uma infecção bacteriana, Anitta voltou a aparecer em público e chamou a atenção dos fãs por uma transformação visível no rosto. As mudanças geraram alvoroço nas redes sociais e alimentaram especulações de que a cantora teria passado por uma cirurgia malsucedida. Diante da repercussão, a equipe da artista decidiu se pronunciar oficialmente.

Segundo a assessoria de imprensa, Anitta está bem e as alterações em sua aparência foram fruto de procedimentos estéticos planejados e bem-sucedidos. A cantora, de 32 anos, aumentou os lábios e realizou técnicas de harmonização facial para afinar o queixo e as bochechas.

“O procedimento foi realizado com total segurança e sem qualquer tipo de complicação”, informou a assessoria em nota. O comunicado ainda desmentiu com veemência os boatos sobre uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. “Anitta teve alta normalmente e voltou ao Brasil no tempo previsto por seus médicos”, completou.

Enquanto o burburinho nas redes continua, a artista curte um merecido descanso a bordo de um cruzeiro de luxo pelo Mar Mediterrâneo.

Fonte: Metrópoles

