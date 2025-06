Após 10 anos, filhos de Cristiano Araújo falam pela 1ª vez sobre morte do pai

Pela primeira vez, após 10 anos, os filhos do sertanejo Cristiano Araújo desabafaram em TV aberta sobre a morte do pai. Na época da tragédia, tanto o cantor, de 29 anos, quanto a namorada, Alana Morais, de 20, morreram após um acidente de carro na BR-153, no km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás.

No domingo (08/06), João Gabriel, de 16 anos e Bernardo, de 12, abriram o coração em uma entrevista e contaram como é lidar com a ausência do pai. Confira!

Desabafo dos filhos do cantor

Em entrevista exclusiva ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, os filhos do cantor reveleram detalhes únicos sobre como estão após 10 anos da morte do pai. “Na época eu fiquei muito triste no dia. Com o tempo avançando eu fui melhorando. Fui absorvendo e entendendo mais. A gente sempre jogava bola, dormia junto. Sempre fazíamos essas coisas”, iniciou João Gabriel, primeiro filho do sertanejo, revelando que ainda tem lembranças do Cristiano.

Em seguida, Bernardo, que na época tinha apenas 2 aninhos, decidiu se pronunciar sobre a maneira que sua mãe abordou o assunto. “Ela [mãe] falou que ele virou uma estrelinha, que ele estava no céu. Sinto orgulho dele. Ele foi uma pessoa muito boa, caridosa, muito tudo”.

Lembranças especiais!

Quando João tinha apenas 3 anos, Cristiano o presenteou com Thor, um cachorrinho que trouxe muita alegria para a família. O cachorro é o companheiro fiel do menino e, até hoje, o segue por todos os cantos.

No quarto do adolescente, é possível encontrar várias relíquias do pai, como a camisa do Capitão América que usavam juntos, uma réplica do ônibus em que ele viajava e um violão usado em apresentações. Apesar dessa ligação com a música, João não se vê seguindo o mesmo caminho. Seu sonho é ser jogador de futebol.

Já o caçula, contou que não tem tantas lembranças do artista. Mas, em sua casa existem várias imagens do menino com o pai. Bernardo nasceu as vésperas do aniversário de Cristiano. “Ele sempre falava que era um presente que tinha chegado um dia antes do aniversário”, disse Eliza Leite, mãe do pequeno se referindo à Cristiano comemorando a chegada do segundo filho.

Bernardo só foi notar sua semelhança com seu pai quando ia para as ruas e as pessoas falavam: “A você é filho do Cristiano Araújo, né?”.

Nostalgia de irmão

Recentemente, Felipe Araújo, irmão do cantor, esteve no programa apresentado por Otaviano Costa e revelou suas memórias com o artista. “São 10 anos de saudade, 10 anos repensando muita coisa”, começou Felipe. Na sequência, o goiano desabafou sobre como se sentiu com a perda: “Eu tinha só 19 anos quando ele se foi, ele era meu irmão mais velho, meu herói. Foi com ele que fiz várias primeiras coisas… Foi um momento muito difícil, mas Deus me deu muita força para seguir em frente”.