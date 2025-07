Após acidente com roçadeira, diarista do Acre pede ajuda para sustentar a família

Um acidente de trabalho foi registrado no último sábado (28) em Sena Madureira envolvendo o diarista Francisco Mendes da Silva, 45 anos. Ele estava limpando uma chácara e, em dado momento, a lâmina da roçadeira se desprendeu, vindo a atingir seu pé direito.

Segundo informações, Francisco sofreu fratura no osso do pé, além do corte profundo. Após o ocorrido, ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena.

Após os atendimentos necessários, Francisco recebeu alta médica e se encontra em casa.

Sem ter renda fixa e impossibilitado de trabalhar, ele está pedindo ajuda para conseguir sustentar a família. “Infelizmente aconteceu isso comigo e agora preciso do apoio da comunidade. Peço às pessoas de bom coração que me ajude nesse momento”, frisou.

Quem puder colaborar com o trabalhador, a chave pix é a seguinte: 68999687133.