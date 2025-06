Após caravana, deputados fazem ato em defesa da BR-364 e enviam manifesto ao Governo Lula

O evento, que se seguiu à caravana promovida pela Aleac na quinta-feira (5), reuniu representantes de diversas esferas do governo, incluindo o presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Ricardo Araújo, o senador Sérgio Petecao e o deputado federal Zezinho Barbary, além de outros deputados, membros de órgãos do Estado e da federação e veículos de imprensa.

O objetivo principal foi mobilizar esforços para fortalecer a urgência das obras de recuperação da rodovia, essencial para o desenvolvimento econômico da região.

Durante o ato, todos os deputados assinaram um manifesto pedindo urgência na reconstrução da rodovia, que será enviado ao Governo Federal.

Em sua fala, Nicolau Júnior, como líder da caravana, afirmou: “Estamos aqui para mostrar nossa união e determinação em garantir que a BR-364 receba a atenção que merece. É uma rodovia que não apenas conecta municípios, mas também conecta vidas e oportunidades”.

O 1º secretário da Aleac, Luiz Gonzaga, também se manifestou: “A recuperação da BR-364 é uma prioridade para nós. Precisamos de uma rodovia que esteja em condições adequadas para o tráfego de pessoas e mercadorias, pois isso impacta diretamente na qualidade de vida da nossa população”.

O senador Sérgio Petecao, presente no evento, destacou a importância da mobilização: “É fundamental que todos nós, como representantes do povo, lutemos juntos pela melhoria da BR-364. Esta rodovia é vital para o nosso desenvolvimento econômico e social.”

Ricardo Araújo, presidente do DNIT, comprometeu-se a trabalhar em parceria com os governos estadual e federal para acelerar as obras. “Estamos cientes da importância da BR-364 e faremos o possível para garantir que as obras de recuperação sejam realizadas com a urgência que a situação exige”, afirmou.