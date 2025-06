Após denúncia no Fantástico, MP e Governo do Acre se manifestam sobre escola em condições precárias

A precariedade enfrentada pela Escola Estadual Rural Limoeiro, localizada na zona rural do município de Bujari, ganhou repercussão nacional após ser exibida em reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo (8).

Em cerca de oito minutos, a matéria expôs as condições improvisadas em que alunos estão tendo aulas, mostrando um cenário precário para o aprendizado.

Em resposta ao exibido pela Rede Globo, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou um cronograma das medidas já adotadas em relação ao caso. Em 16 de janeiro, foi instaurado procedimento investigativo e enviado ofício ao Núcleo Estadual de Educação, solicitando explicações e providências.

Em 8 de maio, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão auxiliar do MPAC, realizou diligências e vistorias na unidade escolar. Já em 6 de junho, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) recebeu prazo de cinco dias para explicar por que os alunos ainda não haviam sido transferidos, conforme previsto.

O Governo do Acre divulgou nota, por meio da SEE, afirmou manter o compromisso com uma educação pública, gratuita e inclusiva, mesmo diante das dificuldades logísticas da Amazônia. A secretaria explicou que o anexo da Escola Limoeiro foi criado a pedido da comunidade local para evitar o deslocamento diário dos estudantes por áreas de difícil acesso.

Embora funcione em estrutura provisória, a escola conta com professores, merenda e material didático. A SEE informou ainda que uma nova unidade escolar está em fase final de construção e deve ser entregue em até 40 dias, por meio de parceria com a Prefeitura de Bujari.