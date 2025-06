Após fim de interrogatórios, Moraes libera contato entre réus do núcleo golpista

Após concluir os interrogatórios dos principais investigados no processo sobre a tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender a medida cautelar que impedia o contato entre os réus ligados ao chamado Núcleo 1 da investigação.

A decisão foi tomada com base no encerramento da fase de instrução processual, que incluiu o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de seu ex-vice na chapa de 2022, Walter Braga Netto, e de outras seis figuras centrais do suposto esquema. Com a coleta das oitivas finalizada, Moraes avaliou que a proibição de comunicação entre os envolvidos não é mais necessária.

Os depoimentos ocorreram em dois dias consecutivos e reuniram nomes de alto escalão do antigo governo, como:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice-presidente;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha.

Com os interrogatórios finalizados — etapa crucial na ação penal — o ministro abriu agora um prazo de cinco dias para que as defesas apresentem requerimentos adicionais ou sugiram novas diligências.

O caso avança para a fase final, e a expectativa é de que o julgamento que decidirá pela condenação ou absolvição dos acusados ocorra no segundo semestre deste ano. Trata-se de uma das ações mais emblemáticas ligadas às investigações sobre os atos antidemocráticos que marcaram o período pós-eleitoral de 2022.