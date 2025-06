Após súmula confirmar ofensa a jogador, Galvez denuncia atleta do Santa Cruz à polícia

A súmula da partida entre Galvez e Santa Cruz/AC, documento oficial elaborado pelo árbitro para registrar os principais acontecimentos do jogo, confirmou uma ofensa verbal direcionada ao jogador Erick Rodrigues da Silva, do Galvez. O episódio, ocorrido aos 48 minutos do segundo tempo, resultou na expulsão de um atleta da equipe adversária e motivou o clube a registrar um boletim de ocorrência.

De acordo com o árbitro Josue França de Castro, durante uma paralisação para atendimento médico, o jogador Luiggi Inácio Pinheiro Lago dos Santos, camisa 5 do Santa Cruz/AC, voltou-se ao atleta Erick e proferiu a frase “Urubu véi desse”, em voz audível. A expressão foi considerada desrespeitosa e incompatível com o espírito esportivo, gerando cartão vermelho direto por conduta antidesportiva.

Ainda segundo a súmula, o massagista do Galvez, Márcio Figueiredo Gonçalves, demonstrou indignação e chegou a tocar o árbitro ao insistir que medidas fossem tomadas. O juiz respondeu que manteria o controle da situação e, após o atendimento, aplicou a punição.

Em nota publicada nas redes sociais, o Galvez afirmou que a súmula “fala por si” e anunciou que vai acionar as autoridades competentes, utilizando o documento como base para o registro policial. O clube também agradeceu ao árbitro pela postura e reiterou apoio ao jogador ofendido.

“Agradecemos ao árbitro Sr. Josue França de Castro pela conduta exemplar e compromisso com a verdade”, diz o comunicado. “Não é sobre rivalidade. É sobre dignidade. É sobre justiça.”