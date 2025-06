Arlindo Cruz terá alta nos próximos dias, confirma esposa

A empresária Babi Cruz, 63, esposa do cantor Arlindo Cruz, 66, confirmou que a alta médica do artista está prevista para acontecer entre as próximas sexta (20) e segunda-feira (23). Ele está hospitalizado há 50 dias, desde o dia 29 de abril.

À CNN, ela relatou que a família só está aguardando a montagem dos equipamentos necessários para o tratamento do sambista em sua residência. “Se tudo correr como previsto, até segunda-feira ele está voltando para casa”, disse. Arlindo cruz foi internado no Rio de Janeiro no dia 29 de abril após receber um diagnóstico de pneumonia. “Definitivamente eu não conheço ninguém tão forte, com tanta vontade de viver como o Arlindo, porque por muito menos, qualquer um de nós não teria aguentado o que ele aguenta”, disse Babi em um relato durante sua hospitalização. O sambista lida com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico desde 2017. Além disso, ele é portador de uma doença autoimune, é traqueostomizado e tem gastrostomia (GTT), ou seja, usa uma sonda alimentar. Em outubro de 2023, Arlindo Cruz passou um mês na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para tratar uma caxumba bacteriana. Em julho do mesmo ano, o músico ficou internado cerca de um mês no CTI (Centro de Terapia Intensiva) para tratar uma pneumonia.