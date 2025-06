Ator que fez filme adulto com Luiza Ambiel mostra demais e ex de Andressa Urach fica ‘animado’

Rafa Marttinz, ator de conteúdo adulto que gravou filme com Luiza Ambiel, surpreendeu os seguidores que possui no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (9). O famoso publicou um vídeo no qual aparece com Cassiano França, ex de Andressa Urach.

“Último dia pra ver a colab do banheirao da smart! Quem aproveitou, aproveitou! Acesse muito e veja!”, anunciou o moreno, que aparecia mostrando o bumbum enquanto Cassiano acariciava a parte íntima da frente, que estava com volume e ‘animada’.

“O f*da do Privacy dele é que ele só posta as prévias não muito diferentes do que a gente vê aqui no X, você paga o Privacy e tem que pagar lá dentro do app para ver os vídeos”, reclamou um internauta. “Vontade de beijar”, destacou outro.

ANDRESSA URACH DÁ DICAS SOBRE FAZER AMOR POR TRÁS

Andressa Urach usou o Instagram para aconselhar os fãs sobre fazer amor por trás. “Você tem que instalar uma ducha higiênica do lado do seu vaso sanitário para você fazer uma limpeza naquela parte. Coloca água várias vezes até deixar bem limpinho. Tem um remedinho que eu uso também que é muito bom de beber. Você coloca ali e meia hora tá limpinho. Aí se você não tem ducha higiênica, você pode usar o chuveirinho do banheiro também para deixar bem limpinho. Melhor começar de ladinho, você movimenta, bota bastante gelzinho”, apontou a famosa.

“Você toma as rédeas da situação, deixa o boy parado. Diz, ‘olha, não se mexe, deixa eu colocar’. Aí você vai bem devagarzinho. Só o começo que é difícil, depois vai. Aí quando você tiver tomado as rédeas da situação, estiver tudo ok, só vai. É muito bom. Eu amo, gosto mais do que a periquita. Por isso, homem, não dê aquela parte porque você vai gostar. É bom demais”, concluiu Urach.