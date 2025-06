Atriz de “Dona de Mim” revela ter sido estuprada aos 18 anos por colega de elenco

A atriz Giovana Cordeiro, no ar na TV Globo com a novela “Dona de Mim“, fez uma revelação revoltante em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo. A atriz relatou que foi vítima de estupro quando tinha 18 anos por um colega de elenco. De acordo com ela, que também estrelou em “Fuzuê“, o abuso aconteceu após ela pegar uma carona com o ator.

Durante o relato, Giovana explicou que acabou adormecendo no carro do colega e acordou tempos depois na garagem da casa do homem. Mesmo tendo oferecido segurança a ela, que resolveu ficar no local para continuar a dormir, o homem não a teria deixado adormecer, cometendo o crime sexual contra a atriz.

“Ele havia me oferecido uma carona até meu endereço, aceitei e cochilei no carro. Acordei na garagem da casa dele. Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era. Decidi ficar por achar que fosse mais ‘seguro’, e logo me deitei para dormir”, começou contando ela. “Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento”, afirmou.

Giovana explicou que só entendeu o que havia acontecido quando fez 23 anos, cinco anos após viver o episódio. As consequências físicas e emocionais foram dolorosas. “Era como se o meu corpo quisesse me punir ou me alertar para uma necessidade de cura de uma culpa que eu não tinha”, contou.

Nas redes sociais, a atriz relatou que precisou lidar com um diagnóstico de candidíase após a violência. Por fim, ela relatou que se sente curada: “Isso me causava muita dor, vergonha, crise de autoestima, bloqueio das minhas relações sexuais. Levei isso para a terapia e minha psicóloga me falou a primeira vez sobre candidíase emocional. E a partir daí entrei num processo que me revelou muitas coisas. E a verdade é que quando uma mulher sofre o que sofri, todas nós temos nossa integridade colocada em risco, mas quando uma mulher tem a oportunidade de falar sobre isso, de se curar, todas nós passamos a ter oportunidade de nos curar juntas. E eu me curei”.

Fonte: Correio 24 horas

Redigido por ContilNet.