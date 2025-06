Bebê morde cobra durante pose para foto

Um bebê tentou morder uma serpente durante uma foto de família no município de Maragogi. A cena na cidade do Litoral Norte de Alagoas foi feita numa famosa pousada e ecopark interativo localizada na Praia de Barra Grande e ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (9).

A médica veterinária Nathalia Nunes estava no ecopark ao lado pequeno Otávio e do companheiro quando eles foram tirar uma foto com a cobra píton. O menino mostrou logo interesse no animal tocando e beliscando.

O bebê Otávio resolveu ir além e surpreendeu todo mundo e tentou morder o animal, chegando a encostar a boca no réptil [Veja o vídeo no final da reportagem].

A reação da família foi imediata. Em meio aos gritos de “desespero” e risadas de nervoso, a cena terminou bem-humorada.

Nathalia Nunes chegou a receber críticas por causa do episódio e ela comentou a situação. “Gente esse vídeo é meu pra quem tá me xingando. Ele nem mordeu, ele encostou a boca e mesmo assim eu tiro a cobra na hora! E eu avisei que isso podia acontecer pro treinador antes”, publicou.

A Pousada

A pousada é também um grande refúgio para os animais. São cerca de 120 espécies que estão ameaçadas de extinção, muitas delas com mutilações e com diversos bichos se recuperando no ecopark. O local é um verdadeiro reino animal com espécies de cobras, jacarés, aves, onça, cutia, macacos, tamanduás, lobo-guará, peixes e tantos outros animais que fazem sucesso com a harpia e a píton reticulada (maior espécie de cobra do mundo).

O refúgio das espécies conta com veterinários, biólogos, e demais colaboradores que passam por treinamento e que também contribuem com a reabilitação dos mais variados bichos. O Ecopark é interativo.

Confira aqui o vídeo: