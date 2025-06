Bebê que sofreu queimaduras em hospital do Acre tem parada cardíaca: ‘Risco de sequelas’

O estado de saúde da recém-nascida Aurora Maria Mesquita, que teria sofrido queimaduras durante um banho no Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete, em Cruzeiro do Sul, voltou a preocupar a família e a equipe médica. A bebê, atualmente internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, sofreu uma parada cardíaca e ficou 39 minutos sem sinais vitais, segundo informou a família nas redes sociais.

A atualização foi feita pela tia da criança, a fisioterapeuta Fátima Mesquita, irmã da mãe de Aurora. De acordo com relato transmitido pela pediatra responsável pelo caso, houve acúmulo de líquido ao lado do coração da recém-nascida, o que teria dificultado os batimentos cardíacos. A suspeita é de que o líquido possa ter se formado devido ao acesso venoso utilizado no tratamento.

A informação sobre a parada cardíaca ocorre após a família ter relatado uma melhora no quadro clínico da bebê, incluindo ganho de peso.

No momento, Aurora está sedada para permitir seu descanso e a realização de novos exames. No entanto, os médicos alertaram para a possibilidade de sequelas, em razão do tempo prolongado sem atividade cardíaca. A família segue acompanhando a evolução do caso.