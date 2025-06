Bilhete com ameaça de massacre paralisa aulas em escola do interior: ‘Vou matar todo mundo’

Uma ameaça escrita em um bilhete provocou temor entre alunos, professores e pais na escola estadual Braulino Vieira de Alencar, situada na zona rural de Mâncio Lima, interior do Acre. O papel foi encontrado no banheiro da unidade, localizada na comunidade Pentecoste.

Na mensagem, o autor afirma que pretende atacar a escola, deixando em aberto o dia da ação. A ameaça também menciona que, após o possível ataque, a pessoa tiraria a própria vida. O conteúdo rapidamente se espalhou entre os estudantes e chegou ao conhecimento da direção. Com medo do que poderia acontecer, muitos pais se anteciparam e foram retirar os filhos da escola antes do fim das aulas. Preocupados com a segurança, exigiram providências imediatas das autoridades.

Na segunda-feira (16), representantes do núcleo de Educação, Conselho Tutelar, Polícia Civil e famílias participaram de uma reunião para tratar da situação. Desde então, muitos estudantes deixaram de frequentar as aulas.

A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há identificação de quem deixou o bilhete. A principal cobrança da comunidade escolar é o reforço na segurança da unidade.