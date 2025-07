Boi Garantido é campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins e conquista o 33º título

O Boi Garantido é o grande campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins. Defendendo o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, o bumbá vermelho e branco conquistou o troféu deste ano — o 33º título da história. A apuração foi realizada nesta segunda-feira (30 de junho), no Bumbódromo, em Parintins.

A edição de 2025 do festival aconteceu entre os dias 27 e 29 de junho. Durante as três noites, Caprichoso e Garantido disputaram ponto a ponto com apresentações que misturaram música, dança, lendas amazônicas, alegorias e elementos das culturas indígena e afro-brasileira.

Pontuação final e desempenho por noite

Na soma das notas, o Garantido obteve 1.259,1 pontos, contra 1.258,6 do Caprichoso. Na avaliação por noite, o “Boi da Baixa”, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, teve melhor desempenho nas três noites.

Pontuação dos Bois Caprichoso e Garantido no 58º Festival de Parintins

Noite 1 Noite 2 Noite 3 Pontuação final Boi Caprichoso 419,6 419,3 419,7 Boi Garantido 419,8 419,5 419,8

Ao todo, foram julgados 21 itens, divididos em três blocos, que compõem a apresentação de cada bumbá.

Embora seja o maior campeão da história do Festival de Parintins, o Garantido não vencia desde 2019. A conquista deste ano encerra um jejum de seis anos.

As apresentações do Boi Garantido

1ª noite – “O Ecoar das Vozes da Floresta”

O Boi Garantido abriu a participação no festival na sexta-feira (27 de junho) com o tema “O Ecoar das Vozes da Floresta”, parte do projeto “Boi do Povo, Boi do Povão”. A apresentação destacou a diversidade dos povos da floresta, com a lenda “Tapyra’yawara” e o ritual indígena “Moyngo, A Iniciação Maragareum”.

A noite marcou a conexão com a galera vermelha e branca, que acompanhou com entusiasmo o início da disputa.

2ª noite – “Garantido, Patrimônio do Povo”

No sábado (28 de junho), com o tema “Garantido, Patrimônio do Povo”, o boi vermelho encerrou a segunda noite exaltando as matrizes populares, indígenas e afro-brasileiras. Um dos pontos altos foi o “Ritual Ajié”, com o pajé Adriano Paketá.

A apresentação reforçou o vínculo com o público e a tradição do boi, com destaque para a energia da torcida presente na arena.

3ª noite – “Garantido, Boi do Brasil”

O Boi Garantido encerrou a última noite do festival com o espetáculo “Garantido, Boi do Brasil”, dentro do projeto “Boi do Povo, Boi do Povão”.

A apresentação celebrou a diversidade cultural do país, homenageou o compositor Chico da Silva, marcou a despedida do tripa Denildo Piçanã e trouxe a lenda “A Deusa das Águas”.

Fonte: G1

Redigido por ContilNet.