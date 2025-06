bolsonaro-nega-envolvimento-em-minuta-de-golpe-e-diz-nunca-ter-tratado-do-tema-com-assessor

Durante a tarde desta terça-feira (10/6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que apura uma suposta articulação para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Em seu depoimento, o ex-presidente negou seu envolvimento com a minuta de golpe, e negou que falou sobre o tema com seu assessor, Filipe Martins.

O ex-chefe do Executivo chegou ao tribunal após uma série de interrogatórios realizados pela Primeira Turma do STF ao longo da manhã, que ouviu figuras-chave do antigo núcleo de governo, como o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o general da reserva Augusto Heleno.

Jair Bolsonaro durante seu depoimento nesta terça-feira (10/6) Jair Bolsonaro em entrevista ao canal AuriVerde Jair Bolsonaro deve participar de ato pró-anistia, apesar das orientações médicas Jair Bolsonaro

Durante o depoimento, Bolsonaro foi direto ao ponto ao negar qualquer vínculo com uma minuta de decreto que teria como objetivo interferir no processo eleitoral. Segundo ele, nunca discutiu esse documento com o ex-assessor internacional da Presidência, Filipe Martins, citado em outros depoimentos como um dos envolvidos nas tratativas.

A suposta minuta é um dos principais elementos investigados no inquérito, uma decreto que, segundo a Polícia Federal, sugeriria medidas para invalidar os resultados das urnas.

A oitiva desta terça faz parte de uma etapa central do processo, que avança sobre os nomes ligados à presidência da época. Bolsonaro figura entre os oito réus acusados de atuar em uma possível conspiração para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).