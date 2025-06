Brenda Song celebra 8 anos de união com Macaulay Culkin: “Meu melhor amigo”

A atriz Brenda Song, 37, utilizou as redes sociais para se declarar ao seu noivo, o ator Macaulay Culkin, 44, com quem está em um relacionamento há oito anos. Juntos, eles são pais de Dakota Song Culkin, nascido em abril de 2021, e Carson, nascido em dezembro de 2022.

“8 anos e ainda não há ninguém que me faça rir ou sorrir como você. Ninguém que me faça sentir mais vista, ouvida ou amada. Meu parceiro no crime, meu parceiro de aventuras, meu melhor amigo, meu pai de bebê, meu tudo favorito — obrigada. Ser amada por você é o maior privilégio”, citou em sua legenda.

Na publicação, ela ainda compartilhou novas fotos ao lado da estrela de “Esqueceram de Mim”, que por sua vez, também celebrou a data em suas redes sociais. “Feliz aniversário, querida. Obrigada por sempre vir até mim. Você nunca foge”.

Em janeiro de 2022, a revista People anunciou que eles estavam noivos. Os dois se encontraram em 2017 no set de “Changeland”, dirigido pelo amigo de Culkin, Seth Green. Eles conseguiram manter seu relacionamento bastante privado, com Song revelando nas mídias sociais que os dois são pessoas caseiras.

Quando eles foram vistos em uma noite de encontro em novembro em um jogo de Los Angeles Rams, ela legendou uma foto da data: “Muito poucas coisas podem nos tirar de casa e nos afastar de nosso filho”.

Em agosto de 2020, a estrela de “Zack e Cody: Gêmeos em Ação” escreveu uma homenagem de aniversário a Culkin na Instagram, dizendo: “Feliz 40º aniversário a este ser mágico. Eu poderia sentar aqui e escrever interminavelmente sobre como você é maravilhoso, gentil, amoroso, genuíno, leal, honesto, brilhante e hilário, e como sou grata por poder compartilhar e fazer esta coisa da vida com você”.