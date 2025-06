Bruna Marquezine viraliza ao disputar buquê em casamento de Gi Lancellotti

Um vídeo de Bruna Marquezine disputando o buquê do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David viralizou nas redes sociais neste domingo (29 de junho de 2025). Na gravação, a atriz aparecia bem na frente dos convidados, se preparando antes do tradicional gesto.

Giovanna Lancellotti subiu no palco para jogar o item às mulheres. Hoje solteira, Bruna até tomou um drink antes da disputa, mas não obteve sucesso. Não foi dessa vez, Marquezine…

Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casaram pela segunda vez, neste sábado (28 de junho de 2025). Após oficializarem a união no Rio de Janeiro em uma cerimônia íntima no Cristo Redentor, o casal recebeu uma nova bênção religiosa em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde a atriz foi criada.

A Bruna Marquezine, levemente alterada após bons drinks, doida para pegar o buquê da Giovanna Lancellotti! Eu amo kkkkkkkkk 😂🫶🏼 Spoiler: ela não chegou nem perto de pegar! pic.twitter.com/8eVJyIctdm — b (@bellif1tt) June 29, 2025

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.